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«الفرسان» يرتب الأوراق خلف «الأبواب المغلقة»

«الفرسان» يرتب الأوراق خلف «الأبواب المغلقة»
17 سبتمبر 2023 12:00

مراد المصري (دبي)

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أكمل شباب الأهلي ترتيب أوراقه، ترقباً لاستئناف مشوار الدفاع عن لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تفوق على يونايتد أف سي 7-1، في المباراة الودية التي أقيمت خلف «الأبواب المغلقة» على استاد راشد، وسبقها الفوز على عجمان بهدف، في مباراة ودية خلف «الأبواب المغلقة» أيضاً، وبين المباراتين قام «الفرسان» بإعارة وبيع عدد من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني في الوقت الحالي.
وخرج شباب الأهلي بمكاسب الاطمئنان على الجاهزية البدنية، في المواجهة الودية أمام يونايتد، إلى جانب مواصلة المهاجم مؤنس دبور زيارة الشباك مرتين، كما سجل فيدريكو كارتابيا هدفاً، معلناً عن كامل جاهزيته، للوجود مع الفريق، بعدما غاب في بداية الموسم.
وعقب المباراة، أعلن شباب الأهلي رسمياً عن إعارة سلطان الزعابي إلى الوحدة، وكايكوي سواريز وخالد الأصبحي وسلطان البدواوي إلى حتا، وكايو إدواردو وجوستافو إلى اتحاد كلباء.
ويسعى المدرب ماركو نيكوليتش إلى العمل مع المجموعة التي حددها، من أجل منافسات الموسم الحالي، مع منح اللاعبين الذين لن يتمكنوا من المشاركة فرصة خوض دقائق لعب مع فرق أخرى، من أجل الحفاظ على جاهزيتهم، والاحتكاك وكسب المزيد من الخبرة على مدار الموسم.
ويلتقي شباب الأهلي مع البطائح، يوم الأحد المقبل على استاد خالد بن محمد في الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويعقبها خوض الفريق مواجهات أخرى في الدوري مع الوحدة، الجزيرة، النصر واتحاد كلباء على التوالي.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
عجمان
الوحدة
حتا
اتحاد كلباء
البطائح
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