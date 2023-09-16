مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقع اتفاقا للدفاع المشترك

وقّع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر، اليوم السبت، اتفاقا للدفاع المشترك، بحسب ما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في مؤتمر صحفي.

وجاء في منشور لرئيس المجلس العسكرة الحاكمة في مالي أسيمي غويتا على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "وقعت اليوم مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ليبتاكو-غورما المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا".

وتشهد منطقة "ليبتاكو-غورما"، حيث تلتقي حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعمال عنف إرهابية منذ سنوات.

وشهدت الدول الثلاث استيلاء الجيش على السلطة كان آخرها في النيجر، حيث أطاح جنود في يوليو بالرئيس محمد بازوم.

وقال وزير الدفاع المالي عبد الله ديوب، في المؤتمر الصحفي السبت، إن "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث". وأضاف "أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة".

ويلزم الميثاق، الذي تم توقيعه السبت، الموقعين بمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منهم.

ونص الميثاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".

كانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس التي تضم أيضا تشاد وموريتانيا، والتي تشكلت في عام 2017 للتصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة.