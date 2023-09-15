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غسيه تتصدر تصفيات بطولة حمدان بن زايد للرماية

غسيه تتصدر تصفيات بطولة حمدان بن زايد للرماية
15 سبتمبر 2023 14:42

 
الظفرة (وام)

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تصدرت غسيه بنت أحمد، تصفيات بطولة حمدان بن زايد للرماية بندقية سكتون 0.22، في نسختها الثالثة للفئة النسائية، التي ينظمها نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، من 2 إلى 22 سبتمبر الجاري.
وتنال الفائزة الأولى جائزة قدرها 70 ألف درهم، والثانية 50 ألفاً، والثالثة 30 ألفاً، والرابعة 20 ألفاً، والخامسة 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى جوائز أخرى بواقع 8 آلاف درهم، و7 آلاف درهم، و6 آلاف درهم، و4 آلاف درهم، و3 آلاف درهم للفائزات من المركز السادس إلى العاشر.
وتقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن استراتيجية نادي الظفرة لتطوير رياضة الرماية، بعد النجاح الكبير الذي حققته في النسختين الأولى والثانية.
وحلّت موزة حمود في المركز الثاني، وبيان عدنان في المركز الثالث، وعائشة سيف في المركز الرابع، وفاطمة خالد في المركز الخامس.
وشهدت المنافسات التمهيدية التي تختتم في 21 سبتمبر الجاري ارتفاع عدد المشاركات إلى 104 راميات، وسط منافسة قوية ومستويات متطورة، لبلوغ المرحلة النهائية للبطولة، والتتويج بالمراكز الأولى.

أبوظبي
الرماية
نادي الظفرة
منطقة الظفرة
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