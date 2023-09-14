الفضاء.. إنجاز وتفرد

بعثة «كرو 6» أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، شكلت إنجازاً وطنياً استثنائياً بمشاركة رائدي فضاء إماراتيين في المهمة، حيث قضى سلطان النيادي ستة أشهر بمحطة الفضاء الدولية، وكان أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، في حين نجح هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في إتمام مهمة اختصاصي البعثة بنجاح، من خلال تنسيق وإنجاز مهام رواد الفضاء الموجودين على متن المحطة.

الإمارات استطاعت، من خلال تنفيذها برنامجاً يعتبر الأول من نوعه عربياً، إعداد رواد فضاء أثبتوا قدرات كبيرة لخوض مهمات مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، كما عززت خبراتهم وأهلتهم لتمثيل الدولة والعالم العربي في بعثات الفضاء المستقبلية، وإجراء تجارب علمية تدعم مسيرة استكشاف الفضاء عالمياً، إلى جانب تحفيز وإلهام الأجيال الشابة على استكشاف الفضاء، والاهتمام بدراسة العلوم المرتبطة به.

سلطان النيادي يعود إلى أرض الوطن يوم الاثنين المقبل، بعد إنجاز مهمته في الفضاء وخضوعه لفحوص طبية، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على فتح الآفاق نحو مهام ومشاريع فضائية إماراتية كبيرة في المستقبل، تدعم مسيرتها في توظيف اقتصاد المعرفة كأداة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة خدمة للأجيال المقبلة، ومساعدة للبشرية في الوصول إلى حلول للتحديات المستقبلية، محققة الصدارة عربياً، والريادة عالمياً.