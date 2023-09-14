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اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الأول برئاسة حمدان بن مبارك

اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الأول برئاسة حمدان بن مبارك
14 سبتمبر 2023 18:01

 
دبي (الاتحاد)

ثمن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن قيادتنا الحكيمة تحفز الشباب الرياضي على الإبداع والعطاء، وتُوفر لهم بيئة ممتازة لاستثمار طاقاتهم الإبداعية في جميع الألعاب الرياضية الفردية منها والجماعية، خاصة كرة القدم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عُقد اليوم «الخميس»، في مقر الاتحاد بدبي، بحضور معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، وعبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، وهشام محمد الزرعوني، حمد أحمد المزروعي، عمر الحاج المهيري، يحيى خلف المطروشي، فهد إسماعيل الحوسني، أمل حسن بوشلاخ، أحمد علي المهبوبي، إبراهيم حسن النمر، عبيد سالم الشامسي، عبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، أعضاء الاتحاد، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.
ورحب معالي رئيس الاتحاد بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أن المجلس الجديد سيُواصل تطوير منظومة العمل الكروية في جميع المجالات، بما في ذلك الألعاب النوعية والإدارة والتحكيم والمسابقات المحلية، منوهاً إلى أن المنتخبات الوطنية ستحظى بالأولوية، لأنها سفير الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن تحسين أداء المنتخبات ونتائجها سيكون أهم أهداف المجلس في المرحلة المقبلة.
وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بالشكر الجزيل للمجلس السابق، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على جهوده خلال الفترة الماضية، متمنياً أن تُحقق الكرة الإماراتية في الفترة المقبلة إنجازات جديدة إقليمياً وقارياً ودولياً.
وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها استعراض الهيكل التنظيمي للاتحاد، واعتماد تعيين عبيد سالم الشامسي نائباً ثانياً لرئيس الاتحاد، فيما تم اعتماد رؤساء اللجان على النحو التالي:
لجنة المسابقات: عبيد سالم الشامسي «رئيساً»، فهد إسماعيل الحوسني «نائباً».
لجنة الحكام: سالم علي الشامسي «رئيساً»، حمد أحمد المزروعي «نائباً».
لجنة الكرة النسائية: أمل حسن بوشلاخ «رئيساً».
لجنة الكرة الشاطئية: عمر الحاج المهيري «رئيساً».
اللجنة المالية: هشام محمد الزرعوني «رئيساً».
لجنة الطب الرياضي: الدكتور مصطفى السيد الهاشمي «رئيساً»

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وتم اعتماد إبراهيم حسن النمر عضو مجلس الإدارة نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.

واطلع مجلس الإدارة على أهم البطولات الإقليمية والقارية والدولية التي تُشارك فيها منتخباتنا الوطنية خلال الفترة المقبل، منها المنتخب الأول والأولمبي والشباب والناشئين، إلى جانب منتخب الكرة الشاطئية ومنتخبات السيدات، حيث وجه المجلس بتوفير جميع متطلبات النجاح لمنتخباتنا الوطنية من برامج إعداد ومباريات ودية وغيرها لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.
 

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حمدان بن مبارك
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