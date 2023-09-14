«الموسم البحري» يحتفي بتراث الآباء والأجداد

دبي (الاتحاد)



أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، البرنامج الزمني الكامل لفعاليات الموسم الجديد والذي ينطلق 23 سبتمبر الجاري، بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

ويتضمن البرنامج فعاليات بحرية متنوعة، تشمل حزم من السباقات والمهرجانات والبطولات الرياضية، في العديد من الألعاب والفئات المختلفة التي تلبي رغبات عشاق الرياضات البحرية، وتلمس شغف وحماس المتسابقين على مدار 8 أشهر، تبدأ في سبتمبر الحالي، وتختتم نهاية أبريل المقبل.

ويشمل البرنامج فعاليات كرنفالية احتفاءً بإرث الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر مصدر الخير والرزق الوفير، عبر السباقات التراثية المخصصة للسفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، بإطفاء «الشمعة 27».

ويتضمن الموسم 10 سباقات رياضية متخصصة في الفئات المحلية، وتخص الشراعية التراثية المحلية، وتحظى بشعبية جارفة، منها ثلاث سباقات في منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، من بينها سباق القفال للمسافات الطويلة العريق الذي انطلق عام 1991، وينطلق سنوياً من جزيرة صير بونعير، حتى شواطئ دبي، حيث يحتفل في موعده العام المقبل بإطفاء «النسخة رقم 33».

وتشمل حزمة السباقات الشراعية التراثية المحلية، تنظيم جولتين ضمن بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، ومثلها أيضاً ضمن بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً وتعد أكاديمية لصقل المواهب وجيل المستقبل لهذه الرياضة، حيث تشمل فئتي الناشئين تحت 16 عاماً والشباب تحت 21 عاماً.

ويتنافس عشاق قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، في ثلاث محطات خلال الموسم الجديد منها الجولتين الأولى والثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والمؤهلتين لشوطي اغلي البطولات سباق كأس آل مكتوم، والذي يصل هذا الموسم إلى «النسخة 27» منذ تأسيس الحدث عام .1998