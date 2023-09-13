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تعليم ريادي

تعليم ريادي
14 سبتمبر 2023 00:15

11 مجمعاً جديداً ضمن مشروع «مجمعات زايد التعليمية» على مستوى الدولة، تجسد استمرار نهضة الإمارات التعليمية التي أولتها القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأهمية القصوى لكونها أساس بناء الإنسان، وطريق التنمية، والدافع لارتقاء الأمم، كما يعكس هذا المشروع التعليمي الأكبر وطنياً، رؤية استشرافية للارتقاء بجودة التعليم وتوظيفه في الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة.
الإنجاز الوطني الجديد الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، خلال زيارته «مجمع زايد التعليمي» في مدينة محمد بن زايد السكنية في إمارة الفجيرة، يعزز جهود الدولة في إنشاء بنية تحتية تواكب التطورات في مجال التعليم، ويوفر بيئة تعليمية عصرية ترتقي بجودة المخرجات التعليمية، ويتماشى مع الخطط الطموحة للدولة تجاه أجيال المستقبل.
مجمعات وفق معايير عالمية، ترتقي بالطالب والمعلم والبيئة التعليمية، وتحقق قفزة نوعية في قطاع التعليم الحكومي على مختلف الأصعدة، وتصب في بناء جيل واعٍ، متسلح بالعلم والمعرفة، ومواكب لأحدث المستجدات والتطورات في العالم، في إطار منظومة تعليمية إماراتية تتبنى التكنولوجيا الحديثة، وتشجع الابتكار، وتنشد الريادة والتنافسية.

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