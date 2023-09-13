700 مشارك في «دبي برو» المؤهلة إلى «مستر أولمبيا»



رضا سليم (دبي)



كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «دبي برو» المؤهلة إلى بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، عن تفاصيل النسخة الثانية التي ينظمها نادي أكسجين، بدعم مجلس دبي الرياضي، في قاعات مركز دبي التجاري العالمي 23 و24 سبتمبر الجاري، وتستقطب أكثر من 700 رياضي من الهواة والمحترفين، يتنافسون على جوائز تزيد على 90 ألف دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وعادل آل علي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبراندون كاري بطل مستر أولمبيا لعام 2019، وأحمد أشكناني صاحب «الفضية» في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» 2016 و2017 والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية، أشهرها «أرنولد كلاسيك» و«نيويورك برو»، والبطل السعودي عبدالله الربيعة.

وقال سعيد حارب: «تحتل البطولة مكانة كبيرة، ليس فقط في أجندة فعالياتنا الرياضية السنوية في دبي، وإنما في عالم رياضة بناء الأجسام، وبدأت كبيرة، وحققت نجاحات وصدى عالمياً، ونشهد نجاحات أكبر في النسخة المقبلة، والبطولة تعد بوابة للرياضيين العرب للتأهل والمنافسة في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا»، ودبي تضم أكثر من 400 نادٍ ومركز للياقة البدنية وبناء الأجسام، ونتمنى للجميع الاستفادة الكبرى وتقديم أفضل المستويات».

وقال عادل آل علي: «سعداء بالإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في البطولة التي تكتسب أهمية كبرى، لأنها تؤهل الرياضيين العرب، ليصبحوا في فئة المحترفين، كما أنها تمنح الفرصة للرياضيين للتأهل إلى «مستر أولمبيا 2023»، التي تقام من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأميركية».

وأضاف:«ينال الفائز في بطولة دبي برو من فئة الهواة لقب «بطل الأبطال»، ويحصل على بطاقة لاعب محترف للمشاركة في «مستر أولمبيا»، كما أن البطولة تعد الأولى في الشرق الأوسط التي يحصل الفائزون فيها من فئة الهواة على 9 بطاقات احتراف، حيث تؤهلهم للعب مع المحترفين، فيما يحصل المحترفون الفائزون على جوائز تعد ثاني أعلى جوائز لمحترفي بناء الأجسام في العالم بعد (مستر أولمبيا)».

ونوه آل علي إلى أنه تمت إضافة فئة جديدة في البطولة هذا العام، وهي بطولة الخليج التي يشارك فيها رياضيون من 6 دول خليجية، يتنافسون للفوز بثلاث بطاقات احتراف تؤهلهم للتنافس في «مستر أولمبيا»، وتتاح الفرصة أمام اللاعبين الخليجيين للتنافس مرتين، الأولى في البطولة الخليجية التي تقام في اليوم الأول، ويمكن لنفس الرياضي المشاركة في الفئة المفتوحة 24 سبتمبر، وهي المفتوحة أمام الرياضيين من كل دول العالم والمخصصة للمحترفين.

وكشف آل علي عن أن نسخة هذا العام تشهد زيادة في عدد المشاركين عن العام الماضي، ومشاركة رياضيين من أوروبا حضروا إلى دبي لخوض البطولة، بجانب لاعبين من مختلف قارات العالم، يحضرون إلى دبي التي توفر لهم التسهيلات، ويستمتعون بالأجواء الرائعة فيها، إلى جانب التنافس في البطولة للحصول على بطاقة التأهل، ووصل عدد المشاركين العام الماضي إلى 600 لاعب، بينما وصل العدد هذا العام حتى الآن أكثر من 700 رياضي من المحترفين والهواة، ويدير التحكيم حكام معتمدون من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وقال البطل الكويتي أحمد أشكناني: البطولة ستساعد في تطوير الرياضة الخليجية والعربية، لإتاحتها الفرصة للرياضيين الخليجيين للحصول على بطاقات تأهل إلى بطولة العالم، وستكون البطولة هذا العام متميزة وتستقطب لاعبين أكثر، وجوائزها أكبر، وتتضمن البطولة 6 فئات للمحترفين والهواة هي: الفيزيك - رجال هواة، وكلاسيك فيزيك - رجال هواة، وكمال الأجسام هواة، والفيزيك - رجال محترفين، وكلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وكمال الأجسام محترفين، ويتأهل أصحاب المركز الأول في كل فئة من المحترفين للتنافس في «مستر أولمبيا».

وقال السعودي عبدالله ربيعة: «البطولة أفضل حدث شاركت فيه، سواء من ناحية التنظيم أو الحكام أو الحضور الجماهيري، أو التوقيت والإنشاء، وسعيد بأن أكون مشاركاً وسط مجموعة كبيرة من المحترفين العالميين، ومتحمسون للغاية مع زيادة عدد المشاركين، وأيضاً لإطلاق البطولة الخليجية لبناء الأجسام المؤهلة لبطاقات الاحتراف».

وقال براندون كيري: «أتوقع أن يتواصل النجاح في تنظيم البطولة التي بدأت بداية قوية ورائعة، وأقدم نصيحة للمشاركين بأن يستمتعوا بالمنافسات، وأن يعيشوا الأجواء، ويبعدوا أنفسهم عن الضغط النفسي والتفكير الكثير وأمامهم فرصة لإبراز إمكانياتهم وجهدهم في وقت قصير، وعليهم عدم إضاعة الوقت في التوتر».