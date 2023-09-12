الأربعاء 13 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دعم ليبيا

دعم ليبيا
13 سبتمبر 2023 00:15

مساعدات عاجلة، وفرق بحث وإنقاذ، ووفد ميداني للوقوف على طبيعة الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة وتقييم تداعيات الكارثة، محاور البرنامج الإغاثي الإماراتي الذي وجّه بتقديمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمتأثرين من الفيضانات في ليبيا، وشرعت بتنفيذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على وجه السرعة، بأمر من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
سرعة استجابة إماراتية، بتحريك طائرة إغاثة تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والإيوائية، وتقل وفداً ميدانياً لدراسة الاحتياجات الأخرى، إلى جانب وصول فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى مطار بنغازي، في إطار حرص الدولة على الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق بمواجهة آثار الفيضانات، وتعزيز دور الإمارات الإنساني على الساحة الليبية في الوقت الراهن، وإيصال المساعدات للمحتاجين والمتأثرين من الكارثة في مختلف المناطق المتضررة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد تضامن الإمارات مع ليبيا، والوقوف مع الأشقاء خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم مختلف أشكال الدعم لتعزيز جهود ليبيا في مواجهة هذه الأزمة، وتوفير المساعدات بالسرعة التي تواكب حجم الكارثة، وتفي باحتياجات المتأثرين، وتساهم في تحسين ظروفهم، وتخفيف معاناتهم، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين والمفقودين.

أخبار ذات صلة
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
محمد بن زايد
الإمارات
ليبيا
الفيضانات
الهلال الأحمر الإماراتي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
الرياضي
بطولة الإمارات الدولية للطاولة تنطلق في العين 4 أكتوبر
اليوم 11:34
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون خلال زيارة قاعدة فوستوشني الفضائية في منطقة أمور
عربي ودولي
قمة بين بوتين وكيم في قاعدة فضاء روسية
اليوم 11:32
«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»
الرياضي
«وداد ياس».. التألق بـ «المهارة الفائقة»
اليوم 11:31
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضي
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©