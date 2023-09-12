مساعدات عاجلة، وفرق بحث وإنقاذ، ووفد ميداني للوقوف على طبيعة الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة وتقييم تداعيات الكارثة، محاور البرنامج الإغاثي الإماراتي الذي وجّه بتقديمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمتأثرين من الفيضانات في ليبيا، وشرعت بتنفيذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على وجه السرعة، بأمر من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

سرعة استجابة إماراتية، بتحريك طائرة إغاثة تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والإيوائية، وتقل وفداً ميدانياً لدراسة الاحتياجات الأخرى، إلى جانب وصول فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى مطار بنغازي، في إطار حرص الدولة على الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق بمواجهة آثار الفيضانات، وتعزيز دور الإمارات الإنساني على الساحة الليبية في الوقت الراهن، وإيصال المساعدات للمحتاجين والمتأثرين من الكارثة في مختلف المناطق المتضررة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد تضامن الإمارات مع ليبيا، والوقوف مع الأشقاء خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم مختلف أشكال الدعم لتعزيز جهود ليبيا في مواجهة هذه الأزمة، وتوفير المساعدات بالسرعة التي تواكب حجم الكارثة، وتفي باحتياجات المتأثرين، وتساهم في تحسين ظروفهم، وتخفيف معاناتهم، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين والمفقودين.