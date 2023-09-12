«اليويفا» يعلن أسعار تذاكر «يورو



دورتموند (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، عن أسعار تذاكر بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» التي ستقام بألمانيا، قبل أقل من شهر من فتح بوابة حجز التذاكر الرسمية يوم 3 أكتوبر المقبل.

تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو 20. 32 دولار، فيما تصل قيمة أغلى تذكرة إلى 2000 يورو، ويتاح للجماهير 2.2 مليون تذكرة خلال البطولة التي تقام في شهري يونيو ويوليو المقبلين، في عشر مدن ألمانية بمشاركة 24 فريقاً، وتشهد إقامة 51 مباراة.

وسيتم طرح 2. 1 مليون تذكرة في المرحلة الأولى من بيع التذاكر، فيما تفتتح المرحلة الثانية عقب قرعة دور المجموعات في هامبورج التي تقام يوم 2 ديسمبر المقبل.

وذكر «اليويفا» أن 270 ألف تذكرة من التذاكر المخصصة للفئة الأولى من الجماهير، والتي يبلغ سعرها 30 يورو، يتم بيعها لحضور دور المجموعات.

وسيكون الاستثناء الوحيد هي قيمة تذكرة المباراة الافتتاحية التي تقام في ميونيخ، حيث ستكون قيمة أرخص تذكرة 50 يورو.

وبعد ذلك ترتفع الأسعار في الأدوار الإقصائية، وسيحتاج المشجعون على الأقل لـ95 يورو من أجل حضور المباراة النهائية في برلين، وستكون أغلى قيمة للتذكرة من الفئات الأربع هي 200 يورو في دور المجموعات، و2000 يورو للتذكرة المميزة في النهائي.