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الرياضي

«دبي لأصحاب الهمم» يدشن موسمه الجديد

«دبي لأصحاب الهمم» يدشن موسمه الجديد
12 سبتمبر 2023 18:00

 
دبي (الاتحاد)

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دشن نادي دبي لأصحاب الهمم الموسم الجديد بـ «احتفالية» اشتملت على فقرات رياضية وثقافية وترفيهية وفيلم، عكس أبرز النشاطات والفعاليات التي ينظمها على مدار العام ما بين الرياضية والثقافية والمجتمعية.
وأكد أحمد الحمادي مدير إدارة النشاط الرياضي في كلمته، أن الموسم الجديد سيكون حافلاً بالفعاليات والمسابقات وفق النهج المرسوم حتى يرسم الجميع صورة طيبة عن النادي على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة يعمل على توفير مقومات النجاح للأعضاء واللاعبين من أجل تقديم موسم متميز يكون له المردود الإيجابي حتى يحقق الجميع طموحاتهم المطلوبة، مثمناً تواصل أولياء الأمور الدائم مع النادي، والذي ظل يمثل السند الكبير لمجلس الإدارة في أن يقدم برامج تستوعب العديد من الأنشطة التي تلبي رغبات المشاركين في أنشطة وفعاليات النادي المختلفة.
وتابع: إن اشادة أولياء الأمور بنجاح الفعاليات التي ينظمها النادي تعزز التواصل بينهم وبين النادي وتضاعف من مسؤولية الجميع لمواصلة مسيرة العطاء، انطلاقاً من قناعة النادي بأهمية دور الأسرة وما تقدمه من دعم لأبنائها لتحقيق التميز على جميع الأصعدة.
وأثنى الحمادي على جهود الجميع معرباً عن أمله في أن يحقق اللاعبون النتائج التي تؤهلهم لتحقيق الهدف المطلوب في البطولات المحلية والقارية والدولية من أجل رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل.
وقال: إن جميع الأعضاء واللاعبين على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم للسير على درب النجاحات وتعزيز المكتسبات التي ظلت تحققها رياضة أصحاب الهمم، وهي ثمرة دعم «القيادة الرشيدة» مما كان له المردود الإيجابي على مسيرتها في كافة المحافل. 

دبي
الإمارات
أصحاب الهمم
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