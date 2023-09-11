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مبادرات تنموية

مبادرات تنموية
12 سبتمبر 2023 00:15

الإمارات بنهج القيادة الرشيدة ورؤيتها للمستقبل، ماضية نحو خمسين عاماً جديدة من الإنجازات بخطى ثابتة، لتحقيق مستهدفات الدولة بتوفير أفضل حياة للشعب الإماراتي، وبناء أقوى وأنشط اقتصاد في العالم، وتعزيز روح الانتماء والولاء، ونشر قيم العطاء الإنساني، وترسيخ مكانة الدولة عاصمةً للتجارة والصناعة والسياحة والتقنية، ومركزاً لابتكار الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية. 
مشاريع، ومبادرات، وسياسات، وتشريعات، ناقشها المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لتطوير منظومة العمل الحكومي، تصب في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، وتجسد الحرص على متابعة كل ما يخدم قضايا الوطن والمواطن، وتعزيز مكتسبات الدولة، ودفع المسيرة التنموية الطموحة لدولة الإمارات، وتلبية تطلعاتها بالمزيد من التقدم والازدهار.
مشاريع وبرامج حكومية، تعكس نهج الاستباقية، وتعزز مستويات الجاهزية، وتحقق مراكز ريادية في التنمية المستدامة، وتنطلق من رؤية استراتيجية لبناء منظومة تتمتع بأقصى درجات المرونة والكفاءة والجاهزية، وتستبق الفرص، وتدرس التحديات والتوجهات المستقبلية، وتقترح سياسات ومبادرات للدفع بالتنمية المستدامة، وتحسين الأداء الحكومي، في إطار سعي الإمارات المتواصل إلى إسعاد شعبها، وتحقيق طموحاته وآماله.

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