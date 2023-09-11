أبوظبي تستضيف «عالمية السبارتن» للعام الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل والعافية، عن انطلاق فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2023 للعام الثالث على التوالي في أبوظبي، مما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية للفعاليات الرياضية.

وتُقام هذه الفعالية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتستقطب أفضل الرياضيين العالميين في سباق الحواجز للمشاركة في دورة جديدة مليئة بالتحديات من 8 إلى 10 ديسمبر.

وتنطلق البطولة في صحراء الوثبة للعام الثاني على التوالي، والتي تبعد 30 دقيقة فقط عن العاصمة ومطار أبوظبي الدولي، ويمثل هذا الموقع الاستراتيجي وجهة متميزة تلبي تطلعات واحتياجات جميع المنافسين والمشاركين المحليين والدوليين.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسرنا الإعلان عن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن للعام الثالث على التوالي، والمرة الثانية على التوالي في صحراء الوثبة، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسختان الأولى والثانية».

وأضاف: «نَعد الجميع بمواصلة تحقيق النجاحات، خلال النسخة القادمة من البطولة، على الكثبان الرملية لصحراء الوثبة، والتي تشكل في حد ذاتها حاجزاً وتحدياً مشوقاً للمشاركين من جميع أنحاء العالم».



وتشهد البطولة منافسات مشوقة بين أبرز رياضيي السبارتن المتأهلين على لقب بطولة العالم للرجال «فردي»، وبطولة العالم للسيدات «فردي» 9 ديسمبر، بينما تنطلق بطولة العالم للفرق «سوبر» 10 ديسمبر، كما يمكن لأفراد المجتمع على الصعيدين المحلي والعالمي المشاركة في منافسة مخصصة للجمهور.

ويمكن لسكان الإمارات اختبار قدراتهم على المضمار، من خلال السباقات التأهيلية، كما تُقام يوم السبت بطولة أوبن بيست المفتوحة «21كم، 30 حاجزاً»، وتنطلق يوم الأحد سباقات أوبن سوبر وأوبن تيم سوبر «10 كم، 25 حاجزاً» وأوبن سبرينت «5 كم، 20 حاجزاً»، وكيدز أوبن «500م-2 كم، 5-20 حاجزاً»، ما يمنح الناشئين فرصة المشاركة بمفردهم، أو بصحبة الأصدقاء والعائلة، ولا توجد شروط تأهيلية، إذ يمكن لجميع المهتمين المشاركة في السباق.

ومن جانبه، قال جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي للسبارتن: «تسرنا عودة بطولة العالم للسبارتن إلى أبوظبي للعام الثالث على التوالي، ونستعد لتقديم واحدة من أكثر التجارب المليئة بالتحديات حتى الآن، من خلال تنظيم مسار جديد كلياً، حيث يتعين على المشاركين إظهار عزيمة كبيرة للفوز باللقب، وندرك أهمية منح جميع الأفراد فرصة المنافسة، ضمن نفس سباقات البطولة المخصصة للمحترفين، ما يتيح للمشاركين فرصة خوض تجربة غامرة تنشط قدراتهم البدنية والذهنية».

وشهدت نسخة عام 2022، أحد أفضل النسخ على الإطلاق في سباقات السبارتن، تحقيق ليندسي ويبستر إنجازاً فريداً على المستوى الشخصي، حيث أحرزت اللقب بزمن ساعة و12 دقيقة و49 ثانية، مما مكنها من تحقيق أعلى معدل انتصارات على التوالي في تاريخ منافسات السبارتن بواقع 17 انتصاراً، ونجح سيرجي بيريليجين، الذي حصل على ثلاثة ألقاب في نسخ إقليمية لبطولة سبارتن، في التفوق على برايان أتكنز، والظفر بالمركز الأول، حيث أنهى سباق الـ10 كيلومترات في ساعة و3 دقائق و47 ثانية.