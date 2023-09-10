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نتضامن مع المغرب

نتضامن مع المغرب
11 سبتمبر 2023 00:15

 الإمارات تسارع بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى تنفيذ برنامج إغاثي عاجل لاحتواء التداعيات الإنسانية التي خلَّفها الزلزال في المغرب، ومساعدة شعبه الشقيق على تجاوز ظروفه الراهنة، انطلاقاً من التضامن، قيادة وحكومة وشعباً، مع الأشقاء في المغرب، وتجسيداً للجهود الإنسانية التي تضطلع بها الدولة على الساحة الدولية، إضافة إلى أنه يأتي امتداداً لنهجها في مد يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية.
برنامج الإمارات الإنساني تجاه هذه الكارثة، يتضمن أكثر من محور، من خلال تقديم أنواع المساعدة كافة المطلوبة لفرق الإنقاذ، وإرسال كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، ودراسة الاحتياجات الماسة في الوقت الراهن، من أجل تقديم كل ما من شأنه الإيفاء باحتياجات المتأثرين، والمساهمة في تخفيف وطأة الكارثة. 
غرفة طوارئ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعمل على تقييم الأوضاع الإنسانية الميدانية في المناطق المتضررة بالمغرب، لتوفير المساعدات بالسرعة التي تواكب حجم كارثة الزلزال المدمر الذي أوقع آلاف الضحايا والمصابين، ودمر المباني والقرى، وتسبب بالضرر لمئات آلاف السكان ممن فقدوا منازلهم وتضاعفت معاناتهم، وأضحوا دون مأوى.

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