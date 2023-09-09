دور استثنائي

من أجل مستقبل أفضل للبشرية، لا تدخر الإمارات جهداً في سعيها المتواصل لحشد الجهود العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، لتهيئة كل الظروف المواتية لدعم التنمية والرخاء والازدهار المستدام لمصلحة جميع شعوب العالم. وبمبادرات خلاقة وآليات فعالة، تنسق الإمارات مع مختلف الأطراف في المجتمع الدولي، عبر مشاركاتها الواسعة في شتى المحافل الدولية، لإيجاد حلول فاعلة للتحديات المشتركة والقضايا العالمية المُلحة، خاصة فيما يتعلق بالعمل المناخي والاستدامة والتحول في مجال الطاقة، والحد من مخاطر الكوارث، والتعرض لمخاطر المديونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، والرعاية الصحية. وفي قمة مجموعة العشرين بالهند التي تشارك فيها الدولة ضيفَ شرفٍ، يتجسد الدور الحقيقي للإمارات بوصفها قوةً عالميةً محبةً للخير، تمد يدها للجميع، ويثق الجميع في قدراتها الخلاقة، والتزامها المتفاني بالتعاون متعدد الأطراف، لدعم الأجندة العالمية وبناء شراكات نشطة بين مختلف القوى والمؤسسات الدولية، بما يعود بالنفع على المجتمعات الإنسانية والأجيال القادمة. وتستثمر الإمارات خلال فعاليات القمة التي تستضيفها الهند، تحت شعار «أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد»، حضورها الاستثنائي ومنظومة علاقاتها الدولية، لممارسة دور محوري في تعزيز العمل المناخي قبيل استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي ينعقد في الإمارات خلال نوفمبر المقبل، لضمان تحقيق أفضل النتائج.