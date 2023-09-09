الأحد 10 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الفرسان» يطمئن على الجاهزية في «التشكيلة 16»

«الفرسان» يطمئن على الجاهزية في «التشكيلة 16»
9 سبتمبر 2023 13:00

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
عجمان يستعد للنصر بالصف الثاني
ماريجا يظهر مع «الملك» أمام العربي


اطمأن شباب الأهلي على جاهزيته، بعدما انتزع الفوز على عجمان بهدف، في المباراة الودية التي أقيمت خلف «الأبواب المغلقة» أمام الجماهير والإعلام، باستاد راشد في دبي، وأشرك «الفرسان» 16 لاعباً من غير الموجودين حالياً في معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم.
واستغل المدرب الصربي ماركو نيكوليتش اللقاء، من أجل رفع الجاهزية البدنية للاعبيه، قبل استئناف مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين»، والعمل على مواصلة السجل التهديفي الإيجابي، وتحديداً للمهاجم مؤنس دبور الذي أحرز الهدف أمام «البرتقالي»، والاطمئنان على الخط الخلفي بالخروج ب «شباك نظيفة».
وإلى جانب دبور، أشرك المدرب في التشكيلة الأساسية كلاً من حسن حمزة، يوسف جار، بوجدان، رينان، سعيد سليمان، طارق أحمد، عبدالله النقبي، كارتابيا، لوكا وإيجور، فيما أشرك في الشوط الثاني 5 لاعبين آخرين، هم مروان الوطني، عيد خميس، عبد العزيز هيكل، أحمد جميل، وماتيوس.
ويخوض شباب الأهلي مباراة ودية ثانية أمام كيرلا بلاسترز، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يعود إلى الدوري بلقاء البطائح 24 سبتمبر الجاري، وبين ذلك يتابع مواجهة الوصل وحتا في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وينتظر الفريق الصاعد منهما للقائه في ربع النهائي، بعدما تأهل مباشرة بصفته بطل «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
عجمان
دبي
استاد راشد
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
فرق إنقاذ تكثف عملها بعد زلزال المغرب
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين جراء زلزال المغرب
اليوم 19:59
بايدن خلال المؤتمر الصحفي (أ ف ب)
عربي ودولي
بايدن يلتقى رئيس وزراء الصين على هامش قمة الـ 20
اليوم 19:49
جنود أوكرايون في جبهة القتال
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن تحقيق إنجاز في الجبهة الجنوبية
اليوم 19:41
متطوعو منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» ينقذون مهاجرين
عربي ودولي
«أوشن فايكينغ» تنقذ عشرات المهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©