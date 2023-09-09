«الفرسان» يطمئن على الجاهزية في «التشكيلة 16»

مراد المصري (دبي)



اطمأن شباب الأهلي على جاهزيته، بعدما انتزع الفوز على عجمان بهدف، في المباراة الودية التي أقيمت خلف «الأبواب المغلقة» أمام الجماهير والإعلام، باستاد راشد في دبي، وأشرك «الفرسان» 16 لاعباً من غير الموجودين حالياً في معسكر منتخبنا الوطني لكرة القدم.

واستغل المدرب الصربي ماركو نيكوليتش اللقاء، من أجل رفع الجاهزية البدنية للاعبيه، قبل استئناف مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين»، والعمل على مواصلة السجل التهديفي الإيجابي، وتحديداً للمهاجم مؤنس دبور الذي أحرز الهدف أمام «البرتقالي»، والاطمئنان على الخط الخلفي بالخروج ب «شباك نظيفة».

وإلى جانب دبور، أشرك المدرب في التشكيلة الأساسية كلاً من حسن حمزة، يوسف جار، بوجدان، رينان، سعيد سليمان، طارق أحمد، عبدالله النقبي، كارتابيا، لوكا وإيجور، فيما أشرك في الشوط الثاني 5 لاعبين آخرين، هم مروان الوطني، عيد خميس، عبد العزيز هيكل، أحمد جميل، وماتيوس.

ويخوض شباب الأهلي مباراة ودية ثانية أمام كيرلا بلاسترز، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يعود إلى الدوري بلقاء البطائح 24 سبتمبر الجاري، وبين ذلك يتابع مواجهة الوصل وحتا في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وينتظر الفريق الصاعد منهما للقائه في ربع النهائي، بعدما تأهل مباشرة بصفته بطل «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي.