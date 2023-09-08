رؤية إماراتية في «العشرين»

حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قمة «العشرين» التي تنطلق في نيودلهي اليوم، يعطي زخماً كبيراً لمشاركة الإمارات في اجتماعات المجموعة لطرح رؤيتها في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم في مجالات الغذاء، والمناخ، والصحة، والطاقة وغيرها، وتقديم نهجها في مواجهة تلك التحديات، والذي أثبت نجاحه وأضحى نموذجاً عالمياً في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

شعار قمة العشرين «أرض واحدة- أسرة واحدة- مستقبل واحد»، يتسق تماماً مع مساعي وأهداف الإمارات ونهجها في التعامل مع مختلف القضايا والتحديات، من خلال عملها المتواصل على تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة، ودفع العمل المناخي، وتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، وترسيخ مبدأ الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، والبناء على المصالح المشتركة لتعزيز التضامن والثقة الدوليين.

مشاركة الإمارات في القمة تعكس مكانتها إقليمياً ودولياً، وتؤكد التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لتحفيز النمو، وتقديم كل الدعم لجهود الاستقرار والأمن، وتحقيق التنمية العادلة في جميع أنحاء العالم، كما تنطلق من إيمان القيادة الرشيدة بأن التحديات التي يواجهها عالمنا لا يمكن معالجتها إلا عبر التنسيق والتضامن والتكاتف، إذا ما أردنا تعزيز منظومة الازدهار العالمي، وتحقيق كل ما يخدم البشرية ومستقبل أجيالنا.