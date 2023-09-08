الدوري السعودي ينفق 957 مليون دولار في «الميركاتو الصيفي»

دبي (الاتحاد)



ذكرت مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت، أن موسم الانتقالات الصيفية، في الدوري السعودي للمحترفين عام 2023 شهد أرقاماً قياسية، وصلت إلى 957 مليون دولار، مما يضع البطولة في المرتبة الثانية، بعد الدوري الإنجليزي الذي بلغ إنفاقه على الانتقالات 1.39 مليار دولار، واستقطب الدوري السعودي 94 لاعباً أجنبياً، منهم 37 لاعباً من الدوريات الخمسة الكبرى، وللدوري الإنجليزي الحصة الأكبر من حيث عدد اللاعبين المستقطبين، وقيمة الإنفاق عليهم «312 مليون دولار».

جنى الدوري الإنجليزي «698 مليون دولار»، من بيع لاعبيه هذا الصيف، ونصفها تقريباً «312 مليون دولار» من الدوري السعودي.

وبلغ إجمالي إنفاق الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية مجتمعة 6.10 مليار دولار في هذا الصيف، بزيادة 1.25 مليار دولار، مقارنة بموسم الصيف الماضي 2022 «4.85 مليار دولار».

وسجلت الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى زيادة في إنفاقها على الانتقالات لهذا الصيف، باستثناء الدوري الإسباني.

تجدر الإشارة إلى أنّ حوالي نصف أجور التنقلات التي جناها الدوري الإنجليزي من انتقال لاعبيه إلى الدول الأجنبية «698 مليون دولار»، جاءت من الدوري السعودي «312 مليون دولار»، واستحوذت عليها 8 أندية منها 4 أندية من «الستة الكبار» في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جاء 100% من إيرادات فولهام وليفربول من انتقال بعض لاعبيهم إلى الدوري السعودي.

وكانت للدوريات الأوروبية الأخرى حصة من إنفاق الدوري السعودي على شراء اللاعبين، حيث بلغت حصة الدوري الفرنسي والإيطالي والإسباني والألماني 148,122,116,32 مليون دولار على التوالي.

وقالت إيزي راي من مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت: «استحواذ الدوري السعودي للمحترفين على هذا العدد الكبير من اللاعبين المتميزين، يدل على التزام السعودية بتقوية الدوري، وتوفير كل سبل النجاح له، ليصل إلى مصافّ الدوريات الكبرى في العالم، غير أننا لا نزال الآن في المرحلة الأولى من المشروع الطموح، وما يعزز هذه النظرة المستقبلية المتفائلة هو انخفاض متوسط أعمار اللاعبين في الدوري السعودي مقارنة بالموسم الأخير».

وأضافت: «للإشارة إلى إجمالي إنفاق الدوري السعودي على الانتقالات في هذا الموسم، تجدر الملاحظة إلى أنّها المرة الأولى منذ عام 2016 التي يتجاوز فيها إنفاق دوري غير أوروبي، إجمالي إنفاق أحد الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية، ومن المتوقع أن تكسب أندية الدوري السعودي مشجعين وشركاء ورعاة جدد، مع انتقال هذه النخبة من اللاعبين الأجانب الجدد إليها، الأمر الذي يعزز من مكانة الدوري السعودي، وتتجه الاستثمارات السعودية القادمة في كرة القدم إلى التركيز على البنية التحتية لهذه الرياضة، حتى ترفع من مستوى اللعبة في السعودية وفي قارة آسيا بأكملها».

وأضافت: «إنفاق الدوري السعودي يساوي نحو ثلث إنفاق الدوري الإنجليزي في السّوق الصيفية، وتنصب جهود الأندية السعودية الآن على تأمين عوامل النجاح لرحلة التطوير التي بدأها الدوري السعودي، وذلك عبر تأمين الاستدامة المالية لكل منها.