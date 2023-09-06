طاقة المستقبل

الإمارات تحتضن مشروع تطوير أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في موقع واحد بالعالم، تعزيزاً لمكانة الدولة ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، ودعماً لدعوتها للعالم بالحاجة إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتحقيقاً لأهداف قمة كوب للمناخ المرتقبة نهاية العام الحالي، بانتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة العالمي.

إنجاز مشاريع طاقة إماراتية رائدة يترجم توجهات القيادة الرشيدة بالتركيز على نشر حلول الطاقة النظيفة في الإمارات والعالم، والحد من الانبعاثات، وتعزيز التقدم في العمل المناخي، حيث أعلنت الدولة خلال فعاليات قمة المناخ الأفريقية، تعهدها باستثمار 4.5 مليار دولار في الطاقة النظيفة في أفريقيا، للإسهام بقوة في دعم القارة وتعزيز خطواتها لتصبح قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة.

الأمم المتحدة تؤكد أن «كوب 28» سيكون لحظة حاسمة للعالم، وتعرب في أكثر من مناسبة وفعالية عن ثقتها بقيادة الإمارات في إنجاح استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، والخروج بنتائج عملية لخفض انبعاثات الكربون، ووقف التدهور المناخي من خلال إبراز أهمية العمل الجماعي، والالتزامات المشتركة، والحرص على التقاء الجميع على هدف واحد هو إنقاذ الأرض للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وبناء مستقبل أكثر استدامة.