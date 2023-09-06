«ألف ليلة» طموح خيول الإمارات في ليوباردزتاون



عصام السيد (أبوظبي)



تعود المهرة «صن ست بوينت» لجودلفين صاحبة الوصافة في سباق شاليس ستيكس، للمنافسة بفئة «قوائم» في سباق دارلي بري جوبير في لونجشامب، بفرنسا، يوم الخميس، وترتقي المهرة البالغة من العمر ثلاث سنوات والمنحدرة من نسل «دباوي» إلى مسافة الميل وثلاثة أرباع الميل، بعد أن حلت بالمركز الثاني في سباق «قوائم» بمضمار نيوماركت على مسافة 12 فيرلونج (2400 متر) مطلع أغسطس الماضي، وجاء ذلك الأداء على خلفية تحقيقها فوزاً حاسماً بسباق هانديكاب في آسكوت يوليو الماضي.

وعلق مدربها شارلي أبلبي قائلاً: «صن ست بوينت» مهرة ذات مستوى متماسك للغاية، وأظهرت في نيوماركت أنها أكثر من قادرة للمنافسة على هذا المستوى، إنها تستحق الفوز بسباق مثل هذا ويجب أن تكون شرسة للغاية إذا استعادت مستواها المعتاد.

من جهة أخري، يسعى الفارس جيم كرولي لقيادة ألف ليلة لشادويل، بعد أن قام المدرب أوين بوروس بتسجيل المهر البالغ من العمر أربع سنوات في سباق رويال بحرين آيرش شامبيون ستيكس بمضمار ليوباردزتاون بإيرلندا يوم السبت المقبل.

ولم يتنافس المهر من قبل في سباقات الفئة الأولى، ولكن بعد سلسلة من الانتصارات في السباقات المصنفة، ومسيرة خالية من الهزائم تمتد لأكثر من عام، فإن فريق شادويل متحمس بشأن فرصته في نهاية هذا الأسبوع.

وقال كرولي، الذي عاد يوم الثلاثاء من حظر طويل بسبب الإيقاف، والمتحمس لقيادة «ألف ليلة» في السباق الأيرلندي: «لقد قمت بقيادة المهر في التدريبات الأسبوع الماضي، وهو في حالة فنية مميزة».

واستمتعت شادويل بمسيرة ذهبية هذا الموسم، مع فوز «أنماط» في بري دي أصفهان، ونجاح «الحسن» في ناسو ستيكس، إضافة إلى فوز «حكم» في الكينج جورج وكوين إليزابيث ستيكس، وفوز«مستهدف» على «بادينجتون» في سباق جودمونت إنترناشونال في يورك.

