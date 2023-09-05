المناخ.. مبادرات إماراتية

الإمارات تستبق استضافة قمة «كوب 28» بإطلاق مبادرات وحلول عملية لحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ووضعها على المسار السريع المؤدي إلى النمو منخفض الانبعاثات، تحقيقاً لأهداف مؤتمر الأطراف المقبل، بتسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لبناء مستقبل أفضل للجميع في كل مكان.

الإمارات قدمت خلال مشاركتها في قمة المناخ الأفريقية المقامة في نيروبي، مبادرة تمويل بقيمة 16.5 مليار درهم لتعزيز قدرات أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، فيما تعهد «تحالف الإمارات» للكربون، بشراء أرصدة كربون أفريقية بقيمة 450 مليون دولار بحلول 2030، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ودعوة رئاسة COP28، بتقديم التمويل المناخي الكافي لتمكين الدول الأفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة.

مبادرات إماراتية عالمية، تخدم جهود حماية المناخ، من خلال توفير التمويل اللازم، وإحداث تطوير جذري وشامل لآليات التمويل المناخي، مع التركيز بشكل خاص على التنمية الداعمة للعمل المناخي، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيّف بحلول عام 2025، وتوحيد الجهود من أجل اتخاذ إجراءات فعالة وحاسمة للوصول إلى نتائج تحقق تطوراً جوهرياً في معالجة أزمة المناخ.