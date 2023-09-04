قرّت عيوننا

قرّت عينك يا وطن بعودة ابن الإمارات وفخر العرب رائد الفضاء سلطان النيادي من أطول مهمة في الفضاء، امتدت لستة أشهر، استطاع خلالها أن يضيف منجزاً تاريخياً جديداً في برنامج الفضاء الوطني، ويرسخ دور الدولة وريادتها في قطاع الفضاء في المنطقة والعالم، ويؤكد قدرة الكفاءات الوطنية على إبهار العالم بإنجازات نوعية مُلهمة، إضافة إلى ما شكلته المهمة من مساهمة علمية قيّمة في مسيرة البشرية الحضارية.

إنجاز تاريخي صنعه سلطان النيادي مع فرق العمل الوطنية، ضمن سلسلة إنجازات حققتها الإمارات في إطار برنامجها الطموح للفضاء الذي نجح في تأهيل رواد الفضاء، وإرسال مهمات فضائية، وإطلاق أقمار اصطناعية، وتحفيز اقتصاد وتكنولوجيا الفضاء، بما يعكس نجاح مسيرة الإمارات العلمية والتنموية وامتلاكها الإرادة والتصميم لتكون دولة المستقبل.

القيادة الرشيدة تؤكد، بعد إنجاز المهمة، مواصلة تعزيز إسهامات الدولة في مجال الفضاء، واستمراريتها في تأهيل وإرسال المزيد من رواد الفضاء لمحطة الفضاء الدولية، في تجسيد لرؤيتها في الإلهام والابتكار وتحفيز أجيال من أبناء الوطن ليصنعوا الفرق، وبما يعزز تنافسيتنا العالمية في قطاع الفضاء، ويدعم أوجه اقتصاد المعرفة ضمن مسيرة التنمية الشاملة الهادفة إلى وضع الإمارات بين مصاف الدول المتقدمة في مجال الفضاء، تحقيقاً لطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

نهنئ قيادتنا الرشيدة وشعبنا، بهذا الإنجاز الكبير، وحمداً لله على سلامة سلطان النيادي.