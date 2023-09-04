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روسيا تعلن إحباط محاولة مجموعة أوكرانية دخول أراضيها

أسلحة تركتها المجموعة المتسللة وراءها
5 سبتمبر 2023

أفاد حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا أنّ حرس الحدود وقوات الأمن "أحبطوا" محاولة قامت بها مجموعة أوكرانية للعبور إلى الأراضي الروسية.
وتحدثت موسكو مرارا هذا العام عن مجموعات أوكرانية حاولت التوغل داخل أراضيها، حتى إنها أرسلت مروحيات للقضاء على إحدى تلك المحاولات في منطقة بيلغورود في مايو الفائت.
وقال الحاكم ألكسندر بوغوماز، عبر تطبيق تلغرام"، إنّ "عناصر في حرس الحدود الروسي ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية أحبطوا محاولة لدخول أراضي روسيا الاتحادية قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية".
تقع منطقة بريانسك في غرب روسيا، على الحدود مع كلّ من بيلاروسيا وأوكرانيا.
وعلى غرار العديد من المناطق الروسية الحدودية، تعرضت بريانسك بانتظام لهجمات وقصف أوكراني.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
روسيا
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