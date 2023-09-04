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«ألعاب مدارس دبي» تنطلق في أكتوبر

«ألعاب مدارس دبي» تنطلق في أكتوبر
4 سبتمبر 2023 17:00

 
دبي (الاتحاد) 

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تنطلق «ألعاب مدارس دبي» في أكتوبر المقبل، بمشاركة المدارس الحكومية والخاصة، وتمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين.
وتتضمن الدورة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، منذ عام 2019، أكثر من 20 لعبة، هي كرة قدم، الطائرة، السلة، الجمباز الإيقاعي، الجولف، رياضات أصحاب الهمم، التنس، السباحة، الدراجات الهوائية، كرة الريشة، الكريكت داخل القاعات، الكريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الجمباز، الشطرنج، الشطرنج عن بُعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة «نت بول»، الرجبي، والكاراتيه وبطولة المعلمين.
ومن المقرر أن يتم إعلان تفاصيل النسخة المقبلة ومواعيد منافساتها وأماكنها والألعاب التي تتضمنها وعدد المدارس والفرق المشاركة في الدورة التي تهدف إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد خلال أيام.
واستقطبت النسخة الماضية من الدورة مشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة من 150 مدرسة حكومية وخاصة، وتتيح الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية، حيث إن المشاركة فيها مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية، بداية من عمر تحت 8 سنوات حتى عمر تحت 18 سنة، وتعد الدورة فرصة لطلبة المدارس الخاصة، لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، حيث يتم فيها تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، كما يتواجد ممثلون عن أندية دبي في المنافسات لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم، ومتابعة تطور أداءهم ومستوياتهم، وتعمل اللجنة المنظمة على إنشاء ملف رياضي لكل لاعب أو لاعبة يتم تسجيله في الدورة، بحيث يمكنه الاستفادة منه، خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية، والانضمام إلى الأندية من أجل اللعب في المستوى العالي.
ويأتي تنظيم الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتمكين الرياضيين من الناشئين والشباب واكتشاف المواهب وتطويرها، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

دبي
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