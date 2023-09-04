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«حاملة اللقب» تودع «فلاشينج ميدوز»

«حاملة اللقب» تودع «فلاشينج ميدوز»
4 سبتمبر 2023 08:46

نيويورك (رويترز) 

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خرجت حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالمياً البولندية إيجا شفيونتيك ، من الدور الرابع لبطولة أميركا المفتوحة للتنس، بخسارتها أمام اللاتفية إيلينا أوستابنكو 3-6 و6-3 و6-1، في استاد آرثر آش.
ولم تخسر اللاعبة البولندية، الفائزة بثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، أي مجموعة قبل مواجهة أوستابنكو «المصنفة 20».
وبضربة أمامية ناجحة، كسرت أوستابنكو إرسال منافستها، في نقطة حسم اللقاء، لتمدد سلسلة انتصاراتها 4-صفر أمام شفيونتيك.
وتلتقي أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة 2017 في الدور المقبل مع الأميركية كوكو جوف المصنفة السادسة التي أطاحت بكارولين فوزنياكي المشاركة ببطاقة دعوة. 

 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
إيجا شفيونتيك
بولندا
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