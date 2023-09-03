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الفضاء.. مشاريع للمستقبل

الفضاء.. مشاريع للمستقبل
4 سبتمبر 2023 00:15

الإمارات تعلن نجاح مهمة «طموح زايد 2»، بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض اليوم، عقب 6 أشهر قضاها في محطة الفضاء الدولية، وحقق من خلالها إنجازاً تاريخياً للإمارات بإكمال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وإجراء الأبحاث والدراسات التي شكلت نتائجها رافداً كبيراً للمسيرة العلمية العالمية، وجسدت نهج الدولة في بناء مستقبل يستند إلى اقتصاد المعرفة.
الإمارات وصلت بأبنائها إلى الفضاء، تحقيقاً لطموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي سعت لبناء برنامج الإمارات للفضاء من خلال تأهيل كوادر وطنية من رواد الفضاء، والمساهمة في التجارب العلمية، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال الفضاء خدمة للبشرية، إلى جانب ترسيخ أسس الصناعة الوطنية والاستثمار في قطاع الفضاء، وإلهام الأجيال القادمة من أبنائها من أجل التميز والريادة.
وصول رائد الفضاء سلطان النيادي لحظة تاريخية تنهي مهمة، وتفتح الآفاق نحو مهام ومشاريع فضائية إماراتية كبيرة في المستقبل؛ ذلك أن طموح الإمارات وشعبها لا يتوقف عند حدٍّ، فقد نجحت الدولة في تطوير الأقمار الاصطناعية، واستكشاف المريخ، وتعمل على استكشاف حزام الكويكبات في مشروع علمي وطني ضخم، وتسعى للوصول إلى القمر، وتشارك العالم شغفه وجهده لبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر.

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الإمارات
سلطان النيادي
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