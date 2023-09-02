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سوسيداد.. أول فرحة

سوسيداد.. أول فرحة
2 سبتمبر 2023 18:48

 
مدريد (أ ف ب) 

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حقق ريال سوسيداد، رابع الموسم الماضي، فوزه الأول هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه غرناطة العائد إلى صفوف النخبة 5-3، في المرحلة الرابعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وبكر ريال سوسيداد بالتسجيل، عبر مهاجمه الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة التاسعة، لكن زميله المدافع الفرنسي الأصل روبان لو نورمان منح التعادل للضيوف بتسجيله بالخطأ في مرمى فريقه «35»، وأعاد كوبو التقدم لريال سوسيداد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 44.
وضرب سوسيداد بقوة مطلع الشوط الثاني، وسجل ثلاثة أهداف تناوب عليها مارتين سيبيمندي «59»، وأندر بارينيتشيا «67»، وميكي بوش «76 خطأ في مرمى فريقه»، قبل أن يسجل غرناطة هدفين متأخرين عبر الأرجنتيني لوكاس بوي «83»، وبراين سرجوسا «96»، من دون أن يتجنب الخسارة.
وهو الفوز الأول لسوسيداد بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ليرفع رصيده إلى ست نقاط وارتقى إلى المركز السادس مؤقتاً، فيما مني غرناطة بخسارته الثالثة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد
غرناطة
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