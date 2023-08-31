«إعصار وصلاوي» بـ«سباعية تاريخية»



مراد المصري (دبي)



حقق الوصل فوزاً كبيراً على حتا 7- صفر، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل، في ذهاب الدور الأول لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ويعتبر الفوز الأكبر لأي فريق في تاريخ البطولة، بعدما سبق للعين التفوق على الظفرة 7-1 عام 2017.

افتتح علي صالح التسجيل للوصل بتسديدة متقنة من خارج المنطقة في الدقيقة السابعة.

وأضاف الوصل الهدف الثاني سريعاً بعد 100 ثانية تحديداً، من هجمة خاطفة أنهاها كايو كانيدو، بتسديدة أرضية زاحفة، داخل شباك حتا في الدقيقة التاسعة.

حاول حتا تدارك الموقف في الشوط الثاني، من خلال ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، بإشراك عبد الرحمن علي، ومصطفى زيدان، وأنجيل لزاما، بدلاً من عبدالله البدواوي وتميمو وورو وأيمن رشوق.

وجاء التهديد الأبرز من «الإعصار»، بعد انطلاقة متميزة من الكويتي شبيب الخالدي داخل المنطقة وسدد الكرة تصدى لها ببراعة الحارس خالد السناني.

ورد الوصل سريعاً بهدف ثالث سجله فابيو ليما، بتسديدة «مخادعة» من خارج المنطقة في الدقيقة 53، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

وجاء الدور على الأرجنتيني نيكولاس خمينيز، ليسجل الهدف الخامس من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 82، وسجل «البديل» أداما ديالو الهدف السادس، بعد تمريرة عرضية من علي صالح في الدقيقة 86، وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف السابع، من تمريرة عمر عبد الرحمن في الدقيقة 88.