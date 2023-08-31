19 منطقة في دبي تستضيف أحداثاً رياضية



دبي (الاتحاد)



كشف مجلس دبي الرياضي عن تنظيم الفعاليات الرياضية، في جميع قطاعات دبي التي تملك كثافات سكانية كبيرة وتنوعاً جغرافياً رائعاً، يجمع بين مياه الخليج العربي والشواطئ الرملية الساحرة، وكذلك المناطق السكانية الحديثة ذات التصاميم المعمارية الفريدة، والمناطق الصحراوية الخلابة التي تحوي بحيرات ومحميات طبيعية، والمناطق الجبلية الجميلة، وتضم مناطق جذب سياحي وحضري ومجمعات متعددة الاستعمالات.

وأكد المجلس إتاحة الفرصة للساكنين في مختلف مناطق دبي، لممارسة رياضتهم المحببة، أو حضور الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية والمحلية، وأيضاً منح الفرصة لزوار المدينة القادمين من خارج الدولة، لحضور الفعاليات والمشاركة فيها، للاطلاع على جمال دبي وتنوعها الجغرافي، ومناطق الجذب السياحي والحضري، من خلال تنظيم الفعاليات المتنوعة في جميع القطاعات الحضرية الـ 19 لدبي.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمه مجلس دبي الرياضي مع منظمي الفعاليات الرياضية، بحضور ممثلي أبرز شركات التطوير العقاري في دبي نخيل ودبي القابضة وإكسبو، وتم خلاله استعراض الإمكانيات العديدة التي تضمها المناطق السكانية والحضرية في دبي، وروعي فيها وجود مناطق ممارسة الرياضة، سواء ممرات الجري والمشي أو مناطق مساحات اللعب والمسابح والملاعب والمنشآت الرياضية ومقرات الأندية، وعرض أهم التحديثات والتطورات على نظام تصنيف الفعاليات الرياضية الأول من نوعه الذي صممه وأطلقه مجلس دبي الرياضي.

وتم شرح المعايير والفئات الجديدة التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى نظام تصنيف الفعاليات الرياضية، من أجل تعزيز قطاع الفعاليات الرياضية في دبي والتطوير المستمر لهذا القطاع المهم، بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في جميع مجالات الحياة بدبي، وفي القطاع الرياضي خصوصاً، وتوفير بيئة تساهم في الدفع باتجاه تطوير ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية.

وشهدت الفعالية التعريف بأبرز وأهم القطاعات والمناطق في دبي التي يمكن تنظيم الفعاليات الرياضية، مما يزيد من قيمة الفعالية الرياضية، ويسهم في الترويج لوجهات دبي وأشهر المعالم السياحية فيها، كما يهدف الجمع بين منظمي الفعاليات الرياضية مع المطورين العقاريين إلى تعزيز العلاقة فيما بينهم، وفتح مجال لاكتشاف التحديات التي تواجه الطرفين، وكيفية التغلب عليها، والتعرف على التسهيلات التي تقدم من المطورين لمنظمي الفعاليات.

ويعد «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية» مبادرة إماراتية رائدة أطلقها المجلس، بهدف المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الفعاليات الرياضية ذات الصدى العالمي، وقياس أثر الفعاليات الدولية والمجتمعية الكبرى في اقتصاد دبي الرياضي، كما يهدف إلى تمكين الفعاليات الرياضية من تطبيق أحدث الممارسات الدولية، كما أنه يعد المرجع الرسمي لمنح الفعاليات الرياضية التي تنظم في دبي تصنيفاً من فئة النجوم، وفقاً لمعايير تتعلق بمختلف جوانب التنظيم.