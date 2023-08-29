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«كوب 28».. تشاركية وتعاون

«كوب 28».. تشاركية وتعاون
30 أغسطس 2023 00:15

مؤتمر الأطراف «كوب 28» عنوانه التشاركية والتعاون، فالجميع مدعوون ليكونوا طرفاً في إيجاد حلول فاعلة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، كما أن الكل مدعوون للإسهام في إنجاح استضافة الدولة لفعاليات الحدث العالمي الكبير نهاية العام الحالي، ليكون منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفرصة للعمل معاً من أجل بناء مستقبل مستدام ومزدهر في العمل المناخي لأجيال الحاضر والمستقبل.
دور ريادي للإمارات في إدماج الشباب والمرأة في مجال الاستدامة، وإطلاق مبادرات تعزز جهود الدولة لحماية المناخ لصالح الأجيال المقبلة، وإتاحة بيئة تمكينية للمرأة، وزيادة الوعي العام حول المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، إضافة إلى إقامة برامج شاملة من الفعاليات لتفعيل دور الشباب والمرأة في حوارات التغير المناخي، انعكاساً لأهداف المؤتمر بالتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
العمل الجماعي، ودور المرأة والشباب، محوران مهمان في الطريق إلى «كوب 28»، من خلال الحرص على إطلاق المبادرات وإقامة الفعاليات لضمان انخراط الجميع بالعمل من أجل القمة المرتقبة، وحشد جهود جميع القطاعات المجتمعية وتحفيزها وتشجيعها نظراً لأهمية أدوارها في رفع الوعي بقضايا المناخ، إضافة إلى إثراء المناقشات مع مجتمع المناخ العالمي لضمان تحقيق أهداف المؤتمر.

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مؤتمر الأطراف
كوب 28
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التغير المناخي
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