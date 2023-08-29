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إسبانيا تطالب روبياليس بالاستقالة

إسبانيا تطالب روبياليس بالاستقالة
29 أغسطس 2023 10:19

 
مدريد (أ ف ب) 

طالب الرؤساء الإقليميون للاتحاد الإسباني لكرة القدم، الرئيس «الموقوف» من الاتحاد الدولي «الفيفا» لويس روبياليس بالاستقالة، بعد قضية تقبيله لنجمة منتخب السيدات جينيفر هيرموسو خلال التتويج بلقب ب «مونديال 2023». 

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وقال الاتحاد الإسباني في بيان، عقب اجتماع بين الرؤساء الإقليميين: «بعد الأحداث الأخيرة والسلوك غير المقبول الذي أضر بشكل خطير بصورة كرة القدم الإسبانية، يطلب الرؤساء استقالة لويس روبياليس على الفور من رئاسة الاتحاد الإسباني».
وقالوا إنهم يدعمون الرئيس الموقت بدرو روشا الذي دعا إلى الاجتماع، لقيادة الاتحاد إلى «الحوار والمصالحة مع جميع مؤسسات كرة القدم».
وحث بيان الاتحاد الإسباني على إجراء إصلاح شامل في إدارة الهيئة الكروية، مضيفاً: «سنحث السلطات المعنية على إجراء إعادة هيكلة تنظيمية عميقة، وفي أسرع وقت ممكن في المواقع الاستراتيجية في الاتحاد، من أجل إفساح المجال لمرحلة جديدة في إدارة كرة القدم الإسبانية».
وهنأ الرؤساء الإقليميون منتخب السيدات على فوزه بكأس العالم التي أقيمت نهائياتها في أستراليا ونيوزيلندا، ودخلت 81 لاعبة، بينهن هيرموسو، في إضراب مفتوح حتى تتغير قيادة الاتحاد.

إسبانيا
الاتحاد الإسباني لكرة القدم
الفيفا
مونديال السيدات
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