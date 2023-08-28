رائدات المستقبل

إنجازات وعطاء وتفوق المرأة الإماراتية مستمرة منذ أطلقت القيادة الرشيدة مسيرة تمكين المرأة لتكون شريكاً استراتيجياً مهماً في التنمية، ومساهماً في تقدم الوطن واستشراف مستقبل أبنائه، من خلال التوجيهات بإعداد التشريعات الوطنية التي تصب في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، كما توفر أفضل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أمامها لتعزز أدوارها القيادية وريادتها في المجالات كافة.

السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 -2031، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، تأتي لتبني على هذا الإنجاز والتميز، وتقدم إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لمتخذي القرار بما يضمن تعزيز جهود تمكين المرأة وريادتها مستقبلاً؛ وذلك في إطار جهود سموها التاريخية لإعداد المرأة القادرة على تعزيز التماسك الأسري وخدمة وطنها والحفاظ على مكتسباته.

واقع المرأة الإماراتية يبرز حجم الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة، ومدى إيمان ودعم الأسرة والمجتمع لها لتحقق ذاتها وتخدم مجتمعها ووطنها، كما يؤكد جدارة المرأة ونجاحها في إثبات كفاءتها، وتعزيز حضورها في المواقع المهمّة، والمساهمة في صنع القرار، في ظل سعي الدولة إلى رفع سقف الطموحات في مجال الارتقاء بوضع المرأة الإماراتية من أجل

مستقبل مزدهر وآمن وأكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.