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أحمد بالهول الفلاسي: نموذج استثنائي

أحمد بالهول الفلاسي: نموذج استثنائي
28 أغسطس 2023 02:43

أبوظبي(الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن المرأة الإماراتية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التطور وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، وبات دورها حيوياً في تطوير مختلف القطاعات، وقدمت نموذجاً استثنائياً للمرأة الرائدة فكرياً وثقافياً واقتصادياً، والتي أثبتت إبداعها وتفوقها في جميع المجالات، لتكون شريكة للرجل في بناء المجتمع، وجزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وثمَّن معاليه الدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، باعتبارها قائدة ملهمة للأجيال الحالية والمستقبلية، عبر تعزيزها لإيمان المرأة الإماراتية بقدرتها على أخذ دور فاعل في المجتمع، بأن تكون المرأة العاملة والابنة الصالحة والزوجة المشجعة والأم المربية لأجيال المستقبل.
وقال معاليه: «يأتي إطلاق (أم الإمارات) شعار (نتشارك للغد) بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2023، لإبراز جهود المرأة الإماراتية ومساهماتها الفعالة إلى جانب الرجل في تحقيق مسيرة التنمية والازدهار لدولتنا الحبيبة في مختلف المجالات الحيوية، بما فيها مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة».

يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
أحمد بالهول الفلاسي
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