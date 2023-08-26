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اقتصادنا «الأخضر»

اقتصادنا «الأخضر»
27 أغسطس 2023 00:15

الاقتصاد الأخضر، أحد أهم مسارات التنمية المستدامة في الإمارات، وبتوجيهات القيادة، أصبحت دولتنا رائدة في العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخطت خطوات مهمة عبر مشاريع كبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، لذا تكتسب الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تُعقد في دبي يومي 28 و29 نوفمبر المقبل، أهمية خاصة لأنها تدعم جهود الدولة في التركيز على النهوض بالاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، وتشجيع التعاون الدولي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الاستثمارات أمام المشاريع المستدامة.
قضايا مهمة وحيوية ستكون على طاولة مناقشات القمة التي ستُعقد قبل أيام من انطلاق مؤتمر «COP28» - الحدث الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب -، من بينها تسريع معدل نمو النظم البيئية الخضراء، والمدن الذكية، واستكشاف تأثير التكنولوجيا على الاقتصاد الأخضر، ودعم وتعزيز الابتكارات عبر الصناعات المختلفة. وبخلاف دورها كمنصة عالمية تجمع المختصين لتبادل الخبرات، سيكون للقمة دور أكثر أهمية هو دعم الحوار وتعزيز الشراكات للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية، وتسريع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.

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