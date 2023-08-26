الطائف تستضيف «سوبر» الأهلي واتحاد الجزائر



القاهرة (أ ف ب)

تستضيف مدينة الطائف السعودية الكأس السوبر الأفريقية، في كرة القدم، بين الأهلي المصري واتحاد الجزائر 15 سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الأفريقي.

وتجمع المباراة على ملعب الملك فهد في الحوية بين حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، الأهلي المصري، وبطل كأس الكونفدرالية، اتحاد الجزائر، لتضيف السعودية سلسلة من الأحداث الرياضية الكبرى إلى روزنامتها السنوية.

وقال أمين عام الاتحاد الأفريقي فيرون موسينجو أومبا: «متحمسون لنقل كأس السوبر الأفريقي إلى منطقة جديدة في السعودية، التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية».

أضاف «من المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى السعودية، أن تكون كرة القدم الأفريقية أيضاً جزءاً من هذه الحركة».

بدوره، قال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي «تعاوننا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستضافة هذا الحدث، يجسد التزامنا بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي في استضافة الأحداث، وتنظيم المباريات بما يتماشى مع اتفاقية شراكتنا الحالية».

وكان الاتحاد الأفريقي وقع مع الاتحاد السعودي في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الأفريقية والسعودية.