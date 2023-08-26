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ألمانيا تستخدم طائرة مسيرة لرصد عوادم السفن

ألمانيا تستخدم طائرة مسيرة لرصد عوادم السفن
26 أغسطس 2023 13:37

 تستخدم الوكالة الاتحادية الألمانية للشؤون البحرية والمسح البحري، لأول مرة، طائرة مسيرة لرصد انبعاثات عوادم السفن في بحر الشمال. وقالت كارولين أبرومايت، المسؤولة بالوكالة، إن الوكالة سجلت خلال ما يقرب من 50 عملية رصد في الأشهر الثلاثة الماضية سبعة انتهاكات للحدود القانونية للعوادم.

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وتتيح الوكالة نتائج الرصد وبيانات السفينة لسلطات المراقبة في جميع الموانئ الأوروبية. وعند ثبوت انتهاك، يمكن لشركات الشحن أن تتوقع غرامات تصل إلى 50 ألف يورو. ويُجرى نشر الطائرة المسيرة على متن سفينة تابعة للشرطة الاتحادية الألمانية حتى نهاية أغسطس الجاري.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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