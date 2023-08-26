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ابن ثعلوب يعتمد بعثة الجودو لـ «الألعاب الآسيوية»

ابن ثعلوب يعتمد بعثة الجودو لـ «الألعاب الآسيوية»
26 أغسطس 2023 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)


اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، بعثة المنتخب المشاركة في «النسخة 19»، من دورة الألعاب الآسيوية، التي تقام في الصين من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبل.
وضمت البعثة التي يرأسها ناصر التميمي أمين السر العام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، والمدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم البدني والطبي المساعد، و7 لاعبين ولاعبات، هم: بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم». 

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ويتواصل برنامج إعداد المنتخب الأول في جورجيا، بعد انضمام باتسو ألتان وجريجوري أرام، عقب مشاركتهما في «زغرب جراند بري»، ويستمر برنامج الإعداد حتى 6 سبتمبر، ويعقبه معسكر آخر في اليابان لمدة أسبوعين، ضمن خطة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وتعقبها بطولة أبوظبي «جراند سلام» في أكتوبر، حيث تصب المشاركات الدولية، في مشوار حصد المزيد من نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بعد اقتراب 3 لاعبين من رصيد التأهل.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
دورة الألعاب الآسيوية
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