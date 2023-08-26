«الدقيقة 105» تكمل «مشهد الإثارة» في «مدرجات الصقور»



رضا سليم (دبي)



شهدت مباراة الإمارات وعجمان التي أقيمت في الجولة الثانية، من «دوري أدنوك للمحترفين»، أحداثاً مثيرة وأرقاماً هي الأولى خلال الموسم الحالي، في مقدمتها هدف ليثييري سيلفا في الدقيقة الثانية، ليكون أسرع هدف في «دورينا»، كما شهدت الدقائق الأخيرة أهدافاً «مجنونة»، لم ينجح «الصقور» في إكمال «الريمونتادا»، رغم تحويل تقدم «البرتقالي» 3-1 إلى 4-3 في الدقيقة 94، إلا أن الدقيقة 105 شهدت تعادل عجمان 4-4 عن طريق علي مدن.

شهدت المواجهة 3 أهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع، الأول لبريستيج مبونجو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وهدف إنييستا من ضربة جزاء في الدقيقة 94، وفي الدقيقة 105 يسجل علي مدن هدف التعادل 4-4 من ضربة جزاء، واحتسب الحكم 21 دقيقة وقتاً إضافياً، منها 6 دقائق في الشوط الأول، و15 دقيقة في الثاني.

تعد الأهداف الثمانية أعلى نسبة أهداف في الموسم حتى الآن، تليها مباراة اتحاد كلباء والشارقة في الجولة الأولى، والتي شهدت 7 أهداف، بعدما انتهت لمصلحة «الملك» 4-3، ومباراة العين وبني ياس في الجولة الأولى 5 أهداف.

استحق «الرسام» الإسباني إنييستا لقب رجل المباراة، بعدما صنع الهدف الأول الذي سجله ليثييري سيلفا، وأحرز الهدف الرابع من ضربة جزاء.

سجل عبدالله صالح مدافع عجمان أول أهداف فريقه هذا الموسم، وهو أول هدف للاعبين المواطنين، وسبق أن وقع صالح على أول أهداف المواطنين في الموسم الماضي أيضاً، في حين أن المدافع التونسي نادر الغندري أحرز الهدف الثاني في مرماه بالخطأ، وسبق أن سجل بالخطأ في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، بعدما تصدى للكرة، وغيرت اتجاهها في المرمى.

تابع المواجهة جمهور كبير في استاد الإمارات، بعدما وجهت إدارة النادي الدعوة للجمهور للحضور، والاستمتاع بأداء إنييستا، الفائز بكأس العالم، وزملائه مع «الصقور»، وكان وجود الجمهور وراء الحماس الكبير للاعبين والأداء حتى الدقيقة الأخيرة.