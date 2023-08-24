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«بريكس».. العمل معاً

«بريكس».. العمل معاً
25 أغسطس 2023 00:01

ثقة عالمية متجددة بالإمارات وسياستها، ودبلوماسيتها، واقتصادها القوي، ونهجها القائم على التشاركية من أجل تحقيق تنمية واستقرار وازدهار الدول والشعوب. الإمارات عضو في مجموعة «بريكس» بما يعزز دورها في منظومة الاقتصاد العالمي، ويضاعف شراكاتها لخدمة التنمية المستدامة، ويخدم رؤية القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد يستند إلى المعرفة والتنوع وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.
الإمارات تبرز كأحد أهم الاقتصادات في المنطقة والعالم، ما يمكنها من لعب دور مهم في دفع عجلة التنمية، خاصة وأنها تدرك الأهمية السياسية لهذه المجموعة كآلية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي، بما يتسق مع رؤيتها وقناعاتها ومبادئها وغاياتها المستقبلية، ويمكّنها من العمل بشراكة لتحقيق أهداف هذه المبادرة، من خلال دعم البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة ودول المجموعة.
بناء جسور التعاون وتوسيع آفاق المصالح المشتركة مع العالم نهج دبلوماسي إماراتي جعل من الدولة داعماً رئيساً للتكامل في مواجهة التحديات الكبرى، وهو ما يتيحه العمل الجماعي تحت مظلة مثل «بريكس»؛ ذلك أن الوصول بالإنسانية إلى مستقبل مشترك يضمن الاستقرار والازدهار للجميع، ولن يكون إلا من خلال العمل معاً والانفتاح والتعايش، من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.

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