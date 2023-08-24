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لافروف يطلق تحذيرات بشأن الوضع في النيجر

قوات من الشرطة تنتشر في نيامي عاصمة النيجر
24 أغسطس 2023 19:14

أصدر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، تحذيرات تتعلق بالوضع في النيجر بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وحذر لافروف من تداعيات تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" العسكري في النيجر.
وقال الوزير الروسي، في مؤتمر صحفي، في ختام أعمال قمة دول مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا اليوم، إن تدخل "إيكواس" عسكريا في هذه الدولة سيكون مدمرا لآلاف الأشخاص. وأضاف "لا أعتقد أن التدخل سيفيد أحدا. وبالفعل يتم إنشاء قوة من الجزء الآخر للتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا لمواجهة التدخل. لا أتمنى حقا للأفارقة هذا النوع من السيناريو، سيكون مدمرا ومدمرا لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر".
ودعا لافروف إلى دراسة الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء الانقلابات في أفريقيا مثل ما حدث في النيجر.
شهدت النيجر انقلابا في نهاية يوليو الماضي حيث أطيح بالرئيس محمد بازوم. في 18 أغسطس الجاري، أعلن عبد الفتاح موسى مفوض السلام والأمن التابع لـ "إيكواس"، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يتم الإعلان عنه رسميا بعد.

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المصدر: وكالات
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المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
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