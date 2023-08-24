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سليماني إلى وصيف «قاع البرازيل»!

سليماني إلى وصيف «قاع البرازيل»!
24 أغسطس 2023 12:09

 
ساو باولو (أ ف ب)

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وصل المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني إلى البرازيل، حيث وقع عقداً مع كوريتيبا الذي يحارب للصمود في الدرجة الأولى، حتى 31 ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن النادي.
واستقبل نحو 700 مشجع أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر «42 هدفاً في 94 مباراة»، لدى وصوله إلى مطار كوريتيبا جنوب البرازيل.
وكان اللاعب «35 عاماً» قد حمل ألوان أندرلخت البلجيكي الموسم الماضي، حيث سجّل 9 أهداف خلال 16 مباراة في الدوري، ومسابقة «كونفرنس ليج» القارية، غير أنه لم يجدّد عقده مع النادي البلجيكي.
بعد بداياته في الدوري الجزائري، تنقل سليماني «1.88 م» بين عدّة أندية، حيث حمل ألوان سبورتنج البرتغالي «2013-2016»، وليستر سيتي الإنجليزي، وفنربخشه التركي، وموناكو وليون الفرنسيين، وبعدها بضعة أشهر مع سبورتينج، قبل التوقيع أخيراً مع بريست الفرنسي.
ومُني كوريتيبا بأربع خسارات توالياً في الدوري البرازيلي، الأخيرة كانت ضد فلامنجو 2-3 الأسبوع الماضي، ويرزح في مركز وصيف القاع.

إسلام سليماني
الجزائر
البرازيل
ليستر سيتي
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