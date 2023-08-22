«الأزرق» يغرق في «أمواج الافتتاح»!



سلطان آل علي (دبي)



خسر النصر مباراته الافتتاحية أمام الجزيرة 1-3، في انطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين».

وكانت جماهير «العميد» تتأمل بداية مغايرة على أرض فريقها وفي ملعبها، لكي تقص شريط الموسم بأمل وطموح جديد.

ويبدو أن قصة معاناة النصر مع البدايات مستمرة ولا نعرف نهايتها، فإذا عدنا إلى سجل مبارياته الافتتاحية في عصر الاحتراف، نجد أنّه الأسوأ بين الفرق التي شاركت في أكثر من 14 موسماً، من ناحية النقاط، وجمع «الأزرق 14» نقطة فقط، من أصل 16 مباراة على مدى 16 موسماً.

وفاز النصر في 3 مباريات على الجزيرة 2-1 موسم 2012-2013، وعلى الإمارات بنفس النتيجة موسم 2015-2016، وعلى الظفرة 4-2، موسم 2016-2017، وتعادل النصر 5 مرات، وخسر 8 مباريات، ليكون الرقم الأكبر في الافتتاح. وعجز «العميد» عن الفوز في آخر 7 مباريات افتتاحية على التوالي، حيث تعادل مع الشارقة والوصل والجزيرة والظفرة، وخسر من عجمان مرتين، والجزيرة مرة.

ولم يتمكن النصر من تسجيل إلا 16 هدفاً بمعدل هدف في كل مباراة افتتاحية، ولكنه استقبل 28 هدفاً، وهو يقارب ضعف ما سجله خلال هذه الفترة!

ويقابل «العميد» مع بني ياس في الجولة القادمة بالشامخة، قبل أن يتوقف الدوري لمدة شهر كامل، وقد يستطيع من خلاله جوران تحسين الوضع العام وزيادة التفاهم والانسجام، وتقبل الأسلوب الذي يسعى إليه المدرب الصربي.