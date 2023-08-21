أوكرانيا تواصل استهداف موسكو بطائرات مسيّرة

واصلت أوكرانيا، اليوم الاثنين، استهداف منطقة العاصمة الروسية موسكو بطائرات مسيّرة.

وأعلن مسؤولون روس تدمير طائرتين مسيرتين فوق منطقة موسكو، مما أدى إلى توقف الرحلات الجوية لفترة وجيزة بمطارين في العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها شوشت على طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة «روزسكي» إلى الغرب من العاصمة ودمرت أخرى في وقت لاحق في حي «إسترينسكي» القريب.

وتوقفت رحلات الوصول والمغادرة لفترة قصيرة بمطاري «فنوكوفو» و«دوموديدوفو» في موسكو، لكن جرى استئنافها في وقت لاحق.

وتزايدت هجمات المسيرات الأوكرانية على المناطق الحدودية، وكذلك على العاصمة الروسية في الشهور القليلة الماضية، وتكرر الهجوم على الحي المالي في موسكو.

وقالت روسيا في مايو إن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين حاولتا مهاجمة الكرملين، مقر الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو.

واستهدفت أوكرانيا، أمس الأحد، موسكو بمسيّرات اعترضها الجيش الروسي وأخرى كانت موجهة إلى منطقتي كورسك في غرب روسيا، حيث أصيب خمسة أشخاص بجروح، وروستوف على الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضاً إن دفاعات مضادة للطائرات أحبطت هجوماً بطائرتين مسيرتين على منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا.