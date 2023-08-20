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كوب 28.. مستقبل العالم

كوب 28.. مستقبل العالم
21 أغسطس 2023 00:15

العالم يلتقي على أرض الإمارات بعد 100 يوم في مؤتمر «COP28»، في أكبر حدث دولي بمجال المناخ، ليترجم رؤية القيادة الرشيدة في أن يكون نقطة تحول جذري نحو تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ، وإحراز تقدم ملموس نحو الهدف بتفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتحقيق انتقالٍ مُنظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، إلى جانب مواصلة الالتزام بأهداف وطموحات اتفاق باريس.
70 ألف مشارك في هذا الحدث العالمي الذي حرصت الإمارات على أن يكون أكثر دورات مؤتمر الأطراف احتواءً للجميع، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي بين الحكومات والمؤسسات والمجتمعات لتحقيق تقدم ملموس بمجال خفض انبعاثات الكربون في ظل التحديات والتهديدات الواضحة الناجمة عن تغير المناخ، والانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها والارتقاء بالطموحات لإنقاذ كوكب الأرض.
«كوب 28» الذي يلتئم في عام الاستدامة الإماراتي، سيكون استثنائياً للعالم، كونه يتضمن برامج وأجنحة ولقاءات ومحاور لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف.. فعاليات جديدة تشكل امتداداً لرؤية الدولة للعمل المناخي بصفته ركيزةً أساسية ضمن خططها التنموية، وإدراكها حاجة العالم وبشكل عاجل إلى خطة عمل طموحة وجريئة تحتوي الجميع، وتحقق نتائج لوقف التدهور المناخي من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

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