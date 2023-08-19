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ركيزة إنسانية

ركيزة إنسانية
20 أغسطس 2023 00:15

مهمة إنسانية عالمية تضطلع بها الإمارات، انطلاقاً من قيمها الأصيلة ومبادئها الراسخة؛ بهدف سدّ الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات المجتمعات، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، والتأكيد على أن الإمارات شريك في كل قضايا الإنسانية، عبر الانخراط بفاعلية في جهود الإغاثة الدولية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، خاصة في ظل موجات النزوح واللجوء، ونقص الغذاء والدواء وتراجع الأوضاع المعيشية في بلدان عديدة.
في اليوم العالمي للعمل الإنساني، تبرز الإمارات كأهم الدول المانحة على الصعد الإنسانية والإغاثية والتنموية، حيث تطال مبادراتها الصحية والتعليمية بلداناً كثيرة، ويمتد عطاؤها إلى مخيمات اللاجئين والنازحين الذين يعانون جراء النزاعات والصراعات والكوارث الطبيعية، كما تستمر في جهودها لمساعدة الشعوب الأقل حظاً، ومحاربة الفقر، والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم.
 الإمارات ركيزة أساسية للعمل الإنساني الدولي، وشريك مؤثر في الجهود الأممية والدولية الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية إلى ملايين البشر، حيث لم يقتصر دور الإمارات في هذه المهمة الإنسانية الكبرى على الدعم المباشر، بل تعداه لتقديم خدمات لوجستية مؤثرة لمنظمات الإغاثة الدولية، ودعم جهود شركائها الإنسانيين، تجسيداً لنهجها في مد يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة.

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