«نجوم أميركا» يتألقون في «أمسية الإبداع»



أبوظبي (الاتحاد)



انتزع منتخب أميركا لكرة السلة فوزاً لافتاً على اليونان 108- 86، خلال ظهوره الأول في الإمارات والمنطقة بصالة «الاتحاد أرينا»، فيما تفوق المكسيك على لبنان 88-70، ضمن الأسبوع الدولي بالعاصمة أبوظبي، تحضيراً لكأس العالم التي تنطلق 25 أغسطس الجاري.

وكانت الأمسية على موعد مع فوز تاريخي ومبدع، لمصلحة منتخب أميركا الذي تقدم في النتيجة مبكراً أمام اليونان، واستمتع عشاق السلة بأداء نجوم الدوري الأميركي للمحترفين، مثل أنتوني إدواردز لاعب مينيسوتا تمبروولفز الذي سجل 21 نقطة، فيما قاد اليونان كل من نيكوس روجاڤوپولوس وپاناجيوتيس كالايتزاكيس، وشهدت المباراة حماس الجمهور وانطلاق الهتافات الداعمة للفرق، لتشتعل الأجواء في الصالة.

وقال كيسلر، أحد نجوم منتخب أميركا وفريق يوتا جاز: التجربة ممتعة للغاية، ويتميز منتخبنا بتشكيلته المتفردة التي تضم 12 نجماً موهوباً قادرين على تقديم أفضل مستويات الأداء، كما لمسنا ما يتمتع به المنتخب اليوناني من مواهب وقدرات بدنية، لذا أرى أنّه من الأفضل أن نواجههم الآن قبل منافسات المجموعات في كأس العالم، أعيش تجربة رائعة في أبوظبي والناس هنا ودودون للغاية والضيافة استثنائية.

ويؤكد الأسبوع الدولي لكرة السلة، والمباريات الاستعدادية للمنتخب الأميركي لكرة السلة، التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة، مع تقديم جدول حافل بالفعاليات الترفيهية التي تلبي تطلعات الجمهور، نتيجة شراكة ما بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، شهد العام الماضي انطلاق النسخة الأولى من مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي، والتي تعود إلى العاصمة في وقت لاحق من العام الحالي، حيث يتواجه دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز 5 و7 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة القابضة.

ويسهم الحدثان في تعزيز الاستراتيجية الرياضية والترفيهية لدولة الإمارات، كما يتماشيان مع توجه العاصمة نحو ترسيخ مكانتها بين أبرز مبتكري الفعاليات في العالم.

وتشهد الأمسية مواجهة حماسية بين المنتخبين الألماني واليوناني، بينما يلتقي المنتخب الأميركي بنظيره الألماني في مباراة ستمكن عشاق كرة السلة حول المنطقة من مشاهدتها عبر «ستارزبلاي»، ومن المتوقع أن يشارك مجموعة من نجوم المنتخب الأميركي، مثل جالين برونسون «نيويورك نيكس»، وأنتوني إدواردز «مينيسوتا تمبر ولفز»، وجارين جاكسون جونيور «ممفيس جريزليس»، وباولو بانشيرو «أورلاندو ماجيك»، في مباراة تحت إشراف المدرب ستيف كير «جولدن ستايت ووريورز»، فيما يضم المنتخب الألماني الأخوين فرانز وموريتز فاجنر «أورلاندو ماجيك»، دينيس شرودر«تورونتو رابتورز»، ودانيال ثيس «إنديانا بايسرز».