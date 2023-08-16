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تعاون وشراكة

تعاون وشراكة
17 أغسطس 2023 00:15

علاقات الإمارات وسياستها الخارجية أنموذج يحتذى به بين الشعوب والأمم؛ ذلك أنها بنيت على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ودعم كل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية، وإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي، إلى جانب الوقوف مع العالم للتصدي لمختلف التحديات الإنسانية المشتركة.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال تقبله أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة، أكد حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون، وتوسيع آفاق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الجميع، تجسيداً للدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية الإماراتية النشطة في توطيد روابط التعاون مع مختلف دول العالم.
نهج دبلوماسي إماراتي يهدف للوصول بالإنسانية إلى مستقبل مشترك يضمن الاستقرار والازدهار، ويدعم توجهات التنمية، من خلال إرساء مبدأ المفاوضات والحوار لحل الخلافات والنزاعات كافة، وتوثيق روابط الشراكة مع دول العالم، والتكامل في مواجهة التحديات الكبرى، مثل تغير المناخ وأمن الطاقة والأمن الغذائي وغيرها، وبما يدعم نشر رسالة الدولة ومبادئها في إقرار أسباب الخير والنماء على أساس من الانفتاح الواعي والتعايش والتسامح.

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