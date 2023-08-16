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إسطبلات الشراع تحقق «ثلاثية ذهبية» في «فيتشي الدولية»

إسطبلات الشراع تحقق «ثلاثية ذهبية» في «فيتشي الدولية»
16 أغسطس 2023 18:45

باريس (وام)


حققت خيول إسطبلات الشراع «ثلاثية ذهبية» وفضية في ختام فعاليات بطولة فيتشي الدولية لعروض الخيول العربية 2023، والتي استضافتها منطقة فيتشي بفرنسا، وبمشاركة مختلف المرابط العالمية.
وتألقت خيول الشراع العائدة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، بشكل واضح في البطولة. ونالت المهرة «كرمة الشراع» اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، وحصدت «ارفينا الشراع» ذهبية المهرات عمر 2 و3 سنوات، وذهبت الوصافة لرفيقتها «إيرالدا الشراع».
واستكملت الفرس «دي جمايل» الثلاثية الذهبية بإحراز لقب فئة الأفراس، لتكمل خيول الشراع تفوقها، بحصد 3 ذهبيات وفضية واحدة في صدارة البطولة. 

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ونالت خيول الشراع نصيبها في الجوائز الخاصة ببطولة فيتشي، بحصول «دي جمايل» على جائزة أفضل خيل في البطولة، كما حصدت رفيقتها «كرمة الشراع» جائزة أفضل رأس في البطولة.

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