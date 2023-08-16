«نمور الشحانية» البطل بفارق «عنق»



سان سباستيان (الاتحاد)



اقتنص المهر «نمور الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، لقب كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، في سن ثلاث سنوات فقط، لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 10 آلاف يورو، والذي أُقيم بمضمار سان سباستيان في إسبانيا، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

شارك في سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، 8 من نخبة الخيول الناشئة، بعد انسحاب «شهرزاد»، وحسم «نمور الشحانية» لقب السباق، بعد أن انحصرت المنافسة في عمق المستقيم بين البطل ووصيفه، الذي تقدم بفارق عنق عن «زاكادير» للشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني بإشراف دي جوليمين، وقيادة سي ميرلي، وجاء في المركز الثالث «كلارين دو غزال» لدو غزال ايرل البيسيس، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وسجل البطل زمناً 2:18:83 دقيقة.

وعقب ختام الشوط قامت باربرا دي ميول ممثلة الجوكي كلوب الإسباني بتقديم الجوائز للفائزين.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.