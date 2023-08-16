«الفرسان» يقطع «الخطوة الأولى» إلى «مجموعات الأبطال»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، تركيز فريقه الكامل على مواجهة مضيفه عجمان مساء الجمعة، في مستهل مشواره للدفاع عن لقب «دوري أدنوك للمحترفين».

وقال تعليقاً على تأهل فريقه إلى الملحق الآسيوي، في دوري أبطال آسيا 2023- 2024، في مواجهة ضيفه النصر السعودي: «لا أفكر في لقاء النصر، وتركيزي الأساسي على مواجهة عجمان في الدوري».

وقطع «الفرسان» الخطوة الأولى في الطريق إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بتخطيه عقبة ضيفه الوحدات الأردني بثلاثية، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بدبي، ضمن الدور التمهيدي.

وسجل عزيز جانييف في الدقيقة 57، ورينان فيكتور في الدقيقة 64، ومؤنس دبور في الدقيقة 87، ثلاثية شباب الأهلي، ليضرب موعداً منتظراً أمام زملاء البرتغالي كريسيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وهنأ نيكوليتش الذي احتفل بالفوز في أول مباراة رسمية مع «الفرسان»، بعد توليه المهمة، خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم المتوج مع الفريق بلقب الدوري في الموسم الماضي، لاعبي فريقه بالفوز والتأهل إلى الملحق الآسيوي، وأضاف: «لم نستغل الفرص في الشوط الأول، مقارنة بالحصة الثانية، والتي شهدت تحكمنا في مجريات المباراة».

وأشاد مدرب «الفرسان» بشكل خاص بلاعبه الإسرائيلي مؤنس دبور، المنتقل حديثاً إلى شباب الأهلي قادماً من هوفنهايم الألماني في «الميركاتو الصيفي»، وقال: «سعيد بتسجيله هدفه الأول في ظهوره الرسمي الأول مع الفريق»، لافتاً إلى مواطنه لوكا ميليفويفيتش المنتقل بدوره من كريستال بلاس الإنجليزي، والذي شارك بديلاً في الحصة الثانية، يحتاج إلى وقت أطول، من أجل الانسجام بصورة أفضل مع زملائه، في انتظار العودة المرتقبة الجناح الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والغائب عن مباراة الوحدات بداعي الإصابة.

من جهته، عبر الأوزبكي عزيز جانييف الحائز على جائزة أفضل لاعب في مباراة الوحدات، بعد تسجيله الهدف الأول من ضربة حرة في الدقيقة 57، قبل أن يهدي كرة الهدف الثاني إلى المدافع البرازيلي رينان فيكتور من ضربة حرة، حولها الأخير برأسه داخل الشباك، عن سعادته بالفوز في أولى مباريات الموسم، وقال جانييف: «لم نكن جيدين في الشوط الأول، وتحسن الأداء نحو الأفضل في الحصة الثانية، لننجح في تحقيق المطلوب، بحصد نتيجة الفوز والعبور إلى الملحق».

في المقابل، لخص البوسني داركو نيستوروفيتش مدرب الوحدات الأردني أسباب خسارة فريقه بثلاثية إلى فارق المهارات الفردية بين اللاعبين، وقال: «راضٍ عن أداء فريقي بشكل عام، خاصة في الشوط الأول، ولم نستغل الفرص، عكس المنافس الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف من كرات ثابتة».

وأضاف: «النتيجة لا تعكس مجريات الأداء، والفروقات الفردية بين اللاعبين حسمت المباراة لمصلحة شباب الأهلي»، مشيداً بدور جماهير فريقه في المساندة والوقوف خلف اللاعبين، وقال: «نعتذر لجمهور الوحدات، ويبقى هو الأفضل دائماً في الوقوف خلف الفريق في كل المحافل».